Aries - Domingo 10 de enero del 2021: buen momento para las reconciliaciones

Coincidiría que todo aquello que has querido realizar, paulatinamente se haya visto con buena cara en este día. Por alguna razón el hecho de que Mercurio entre directo en Acuario, te haría tener mucha más sabiduría que antes para que puedas comenzar un proyecto que determinaría la forma en la que realizas todo.

La conjunción entre Saturno y Júpiter, simplemente te llenaría de más seguridad para dar esos pasos que temías entes de hoy. Quiere decir que resulta un aspecto armonioso, con nuevas vibraciones que se conectarían directamente con lo que has querido hacer y no has logrado.