Aries – Viernes 26 de abril de 2019: un fin de semana excitante e inesperado

Se augura prosperidad y mucha concentración y diversidad en tu vida. No te dejes deslumbrar por un trabajo que parece producir mucho dinero, pero no es estable ni cuenta con los beneficios actuales del tuyo. Asimismo en el plano amoroso se reafirman tus sentimientos.

Dejas lo que no vale la pena y te encauzas en un sentido cada vez más positivo y directo. Las circunstancias prometen mucho en cuanto a una reestructuración de tu escala de valores y la forma en que estás orientando tu energía. No pierdas de vista que ahora estás viviendo ese importante período que comenzó cuando terminó tu ciclo de cumpleaños hace unos días.

Salud

Obra de una forma racional, no te dejes influir por gentes que no son profesionales y no saben lo que están haciendo. No cambies tus tratamientos ni medicaciones si estás sujeto a observaciones clínicas. Consulta siempre con tu médico.