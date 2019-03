Aries – Viernes 15 de marzo de 2019: Luna en Cáncer, prepárate para una noche sensible

Amor Los giros que da la vida son increíbles. Es muy probable que te hayas sentido solo o sola, pensando que el mundo te caía encima. No obstante, las cosas cambian fuertemente y de repente recuperas tu energía, ilusión y esperanza. El amor te sonríe y te rejuvenece.



Salud

No trates de resolver tus problemas de salud acudiendo a personas no calificadas para ayudarte en ese sentido pues podrías caer en las manos de los charlatanes e ignorantes. Usa tratamientos naturales para cuestiones que no sean de vida o muerte, pero para las más delicadas consulta enseguida al médico.