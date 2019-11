Aries – Sábado 9 de noviembre de 2019: una etapa feliz y llena de posibilidades

No dejes que un sentimiento de orgullo mal entendido estropee la posibilidad de ser feliz en este día. En cuestiones de dinero estás bien auspiciado aunque posiblemente hayas tenido algunos apuros recientes, los cuales, felizmente, están en vías de superarse totalmente. Vas a escuchar una proposición singular que debes atender porque tiene muchas posibilidades de cristalizar de forma positiva.

Amor Debes acentuar tu capacidad de ver la vida de una manera realista para que nada ni nadie empañen tu felicidad actual. Estás en un ciclo donde se queda lo que vale la pena, y lo que no sirve ¡se va!

Dinero y fortuna Una persona conocida necesitará tu ayuda económica y vale la pena prestarle lo que te pide si se trata de una verdadera emergencia, pero no comprometas tus recursos financieros en exceso. El dinero regresará a tus manos a su tiempo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este sábado: alto, fuerte

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la influencia positiva que ejercen buenas amistades a tu alrededor. Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Aries: descuidar los detalles, no contemplar el todo y sus partes.

¿Qué debo evitar?: las precipitaciones por no haber hecho las cosas oportunamente.

Frase del día: muchas veces es preferible arrepentirse de algo que se hizo de no tener que arrepentirse por algo que se dejó de hacer en su momento.