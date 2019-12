Aries – Sábado 7 de diciembre de 2019: se agudiza tu sexto sentido para la economía

No obstante, espera un poco antes de firmar papeles legales pues podrían presentarse mejores oportunidades y lograr algo mucho más positivo en tus asuntos con alguien que ahora se acerca a tu vida. Lo que menos pensaba sucede.

Trabajo

Si te encuentras con una situación inesperada en tu trabajo no te desesperes ni tomes decisiones inoportunas. Lo que parece una desgracia es solamente un malentendido que tendrá solución y no te afectará si no la complicas tú mismo. Felizmente tu claridad y disposición mental te ayudarán a salir airosamente de cualquier dificultad.