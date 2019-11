Aries – Sábado 30 de noviembre de 2019: el fin de mes te inspira a cambiar tu rutina

Con la Luna en el imprevisible Ante algo inesperado actúa con calma, ariano. No es momento de obrar impulsivamente sino de combinar tus emociones con el sentido común y reaccionar de una forma inteligente ante las situaciones embarazosas que puedan presentarse.

Has estado algo inquieto durante estos días pasados debido tal vez a la acción de planetas que estuvieron retrógrados mucho tiempo, pero recuerda que tú eres temperamental y si no canalizas adecuadamente esos impulsos podrías verte envuelto en escenarios desagradables, totalmente evitables con un poco de control de tu parte, no lo olvides, Aries.