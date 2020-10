Aries - Sábado 3 de octubre del 2020: comienza un nuevo ciclo de prosperidad

Durante un tiempo te habías sentido estancado, sobre todo, porque no existen muchos movimientos como antes y eso te ha provocado incertidumbre respecto a cómo será la vida de ahora en adelante. Si bien no tienes todas las respuestas, algo si es seguro, tendrás que empezar de cero en algunas cosas para volver a motivarte.

Pronóstico del día : una de las mejores influencias que hoy te van a regir, es la carta de la Justicia. A pesar de que se encuentre bocabajo, pues indica que quienes te habían hecho sentir mal, ahora estarán más lejos de ti que nunca. Date la oportunidad de salir al mundo y reestablecerte, las cosas no se encuentran tan mal como antes.



AMOR

Sentirás que perteneces al grupo de personas solitarias, pues cada día te sientes menos compatible con las personas. De un momento a otro piensas que las cosas no se encuentran a tu favor como antes en cuanto a confianza se refiere. Pero si bien, tu personalidad se manifiesta siempre de ese modo, no siempre has sido antisocial.