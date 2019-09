Aries – Sábado 21 de septiembre de 2019: se avecina un tiempo de gran alegría

No te inquietes, el tránsito lunar te ayuda a poner orden en tus asuntos y al mismo tiempo concentrarte mejor en lo que debes hacer para conquistar las metas que te has propuesto.

Amor Si alguien te gusta, no te calles. Lo peor que puede pasarte es que te diga que no le interesas, pero la duda constante crea estrés y problemas en tu vida emocional. Nada de titubear ni vacilar a la hora de expresar lo que siente tu corazón íntimamente.

Salud

Estás en un momento de reflexión y si no te sientes bien ciento por ciento no te aventures a dejar los medicamentos ni tratamientos que estás siguiendo en esta etapa porque cualquier recaída sería peligrosa. Vas bien, no estropees nada.