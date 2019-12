Aries – Sábado 21 de diciembre de 2019: un fin de semana que no olvidarás

Sin embargo, no exageres, cada cual tiene sus propios intereses y todos necesitamos nuestro propio espacio.



Amor

No tienes por qué sentirte atado a lo que no funciona en el amor, Aries. Llegó el momento de ponerle punto final a una situación que no te estaba gustando desde el punto de vista sentimental y al hacerlo te sentirás liberado y feliz. Estarás nuevamente en control para reiniciar algo hermoso y lo lograrás con creces.