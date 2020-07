Aries – Sábado 18 de julio de 2020: estás despierto, activo y con mucho entusiasmo

Salud No hay nada mejor para prevenir que escuchar lo que nos está indicando nuestro organismo a cada instante. Si algo no funciona bien, pero lo atiendes a tiempo te estarás evitando dolores de cabeza y complicaciones ulteriores que con un poco de atención de tu parte se pueden evitar.

Dinero y fortuna Pronto estarás recuperando el dinero que pensaste habías perdido al invertirlo en una empresa que no está dando los resultados esperados.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este sábado: moderado, en ascenso. Dinámica cósmica que debes aprovechar: el movimiento astral que atrae a tu vida sentimientos profundos y sinceros. Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Aries: insistir en algo que no tiene vuelta de hoja. ¿Qué debo evitar?: empecinarte en una sola salida, obstinarte, en lugar de entablar una plática para aprender algo hacerlo para tratar de imponer tus puntos de vista.

Frase del día: los hechos no dejan de existir aunque se les ignore y nos tapemos los ojos para no verlos y los oídos para no oírlos.