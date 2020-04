Aries – Sábado 18 de abril de 2020: se consolidan afectos, te afirmas en el amor

Si estás soltero o libre explora esas posibilidades porque cuando la vida te presenta una oportunidad así no debes darle la espalda.

Amor Si una nueva perspectiva romántica te alegra entonces ¡dale una oportunidad al amor, ariano! Ha llegado el momento de definir situaciones, no esperes más.

Si dejas que ciertos pensamientos sombríos te amarguen el día no podrás trabajar a gusto. Felizmente todo está en tu imaginación, y no hay problemas serios alrededor de ti.

Dinero y fortuna Antes de dar tu dinero a personas inescrupulosas revisa bien sus credenciales y no te dejes impresionar por sus poses ni actitudes.

No des tus datos personales a sitios de Internet que no estén seguros y mucho menos a quien te los pida por teléfono in haber sido tú quien originó y comprobó la llamada.