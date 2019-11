Aries - Sábado 16 de noviembre de 2019: una etapa romántica que será inolvidable

Este fin de semana continúa el efluvio del sextil de Marte, tu regente, con Júpiter, directo, en este sábado de tránsito de la Luna por el elemento agua. No pierdas la paciencia pase lo que pase porque la mañana se presenta algo confusa en el amor debido a una cuadratura de tu regente con el planetoide Plutón, un aspecto de 90 grados, algo inestable.

Amor El amor te toca en diferentes ángulos de tu vida, tal vez sea el regreso de una persona amada que hace mucho no ves, o una buena noticia que recibes de alguien ausente, lo interesante es que a partir de ahora empiezas un ciclo diferente en tu relación durante estas últimas semanas del año 2019

Salud Este es un buen período para irte preparando a fin de solucionar esas cuestiones pendientes y no dejar nada a la casualidad. Mientras más orden tengas en tu vida, mejor podrás enfrentar tus asuntos de salud y evitar situaciones estresantes que son las causantes de muchos problemas en tu signo Aries.

Si te aplicas a pensar en soluciones verás como a tu mente te llegan nombres y buenas ideas. Si no tienes empleo canaliza tu energía en una dirección concreta y no te diluyas en muchas cosas simultáneamente.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este sábado: moderado, en ascenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la energía que envuelve tu elemento fuego en esta etapa con planetas directos en tu horóscopo.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Aries: la tozudez, insistir en algo que sabes de antemano no va a funcionar de esa manera.

¿Qué debo evitar?: obstinarte en algo que no vale la pena, en lugar de variar y considerar otras opciones.

Frase del día: las personas más felices son aquellas que viajan por el viaje, y no para llegar.