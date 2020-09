Aries - Sábado 12 de septiembre de 2020: afrontarás los problemas de frente

Probablemente has tenido una serie de situaciones anteriores que no te habían permitido sentirte bien, pero hoy sales delante de cualquier mala energía.

Pronóstico del día : la influencia para ti principalmente es sobre el signo regente, como el agua, fluirás y en ese sentido entenderás que no importa cualquier obstáculo que se ponga frente a ti, eres un vencedor y capaz de quitar cualquier infortunio si te lo propones a pesar del pronóstico.



SALUD

No te conformes con sentirte bien solamente por un rato, tienes que invertir realmente en una serie de rutinas para lograr tu estabilidad física. Te has estado quejando de algunos dolores o piquetes en la cabeza y no todos están asociados a enfermedades sino emociones contenidas.