Aries – Sábado 12 de octubre de 2019: prepárate para un plenilunio romántico

Si no lo estás, entonces cuídate porque con la oposición de la Luna que hoy sábado está ocurriendo en relación a tu regente Marte piensas una cosa y sale otra, de ahí la necesidad de hacerlo todo bien para que luego no tengas que arrepentirte de nada mal hecho.

Amor No hay motivos para preocuparse, ariano, pero tampoco para dejar que las situaciones que no te convienen sigan gravitando en tu vida sentimental. Es hora hoy de mirar con más seriedad una relación que estás teniendo y no es del todo oportuna. Estás en el ciclo del cambio o de tomar las decisiones importantes. Analiza bien lo que vas a hacer y actúa resueltamente. Llegó el momento, ¡sé feliz!

Salud Mejoran mucho las condiciones de salud de los arianos que han estado padeciendo de trastornos alérgicos y respiratorios. No obstante, si persiste alguna condición negativa y persistente no dejes a un lado tus tratamientos y visita tu médico. Afortunadamente existen muchas condiciones que se pueden resolver felizmente con ligeros cambios en el régimen de vida.

Trabajo No hay problemas que no puedan superarse cuando la actitud ante los mismos es positiva y directa. En este sábado deberás enfrentar resueltamente las dificultades y actuar con entereza. Algo que parecía complicado lo resolverás rápidamente. Lo que está ocurriendo, ariano, es que ahora coincide Urano retrógrado con la influencia de Mercurio y ciertas situaciones se complican.

Este día es muy positivo para tentar el azar siguiendo alguna corazonada, intuición o inspiración que hayas tenido. Tu agudo sentido para la economía te permitirá descubrir dónde invertir mejor tu dinero, y lograrás resultados, pero sé prudente y no exageres, sobre todo no te dejes envolver por vendedores manipuladores.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este sábado: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad de auto control para no responder abruptamente a una provocación.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Aries: la falta de concentración a la hora de realizar una importante tarea.

¿Qué debo evitar?: las lamentaciones y quejas por lo que no puedes resolver.

Frase del día: no es pobre aquél que tiene poco sino el que mucho desea y no está satisfecho con nada.