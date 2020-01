Aries – Miércoles 8 de enero de 2020: una etapa de solidez en tu vida en general

Cuando vayas a plantear algo importante asegúrate que te han entendido, o sea, no lo digas de una forma ligera sin insistir porque posiblemente no tengas la respuesta que buscas.

Salud

Los arianos suelen tener problemas con la garganta durante este ciclo así que cuídate bien, si hay mal tiempo no salgas desabrigado a la intemperie, no fuerces tu voz y sobre todo evita los resfriados. Si padeces de problemas asociados con la glándula tiroides no te descuides porque en este período estás muy sensible.