Aries - Miércoles 7 de octubre del 2020: has pasado tragos amargos que hoy te sabrán más dulces

Es de sabios entender que no siempre vivimos momentos de felicidad o de tristeza, todo tiene su vigencia y en ese sentido es como debemos hacer que la paciencia llegue.

AMOR

Por una serie de comentarios de personas que no te quieren, has dejado de confiar en quienes sí. A veces pagan unos por otros pero deberás ser precavido, no te sorprendas que tiempo después dejaste de valorar a quien si te aprecia.