Aries – Miércoles 3 de junio de 2020: no te preocupes por las críticas, vas bien

La influencia de Marte, directo, asociado al trino de Neptuno te vuelve intenso y apasionado. No te inquietes por los comentarios negativos que puedan llegar a tus oídos. No te preocupes porque las críticas, según de quien vengan y lo que contengan.

Esta semana inicial de junio vas a comprender muchas cosas que no entendías bien y te alegras de no haber tomado decisiones impulsivas en estos días pasados. Manutén esa actitud y no tendrás problemas en tus relaciones personales.