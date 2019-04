Aries – Miércoles 3 de abril de 2019: iniciarás un nuevo proyecto en tu vida

Este miércoles se inicia el ciclo uno dentro de tu período de cumpleaños y a partir de hoy debes pensar antes de hablar y no hacerlo a la inversa. Evita los impulsos que te pueden colocar en situaciones embarazosas. No te quedes esperando que una puerta cerrada se abra, mira hacia otros lados y verás más oportunidades.

Amor

Durante este día en que la Luna se desplaza al sensible signo de Piscis piensas mucho y a veces tu imaginación te traiciona pues te hace ver cosas que no son. Si empiezas a sospechar de tu pareja, te sientes desconfiado o estimas que ha ocurrido una infidelidad, no des rienda suelta a tu fantasía, ajústate a los hechos.