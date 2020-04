Aries – Miércoles 29 de abril de 2020: vivirás una nueva etapa en el amor

Trabajo Una recomendación a los pequeños propietarios arianos: no descuides tu negocio por pequeño que sea. Aunque ahora no esté rindiendo los frutos esperados tu constancia le ayudará a crecer. Recuerda que hay personas envidiosas tratando de perjudicarte, pero con tu voluntad triunfarás.

Dinero y fortuna Debido a la acción retrógrada de Plutón quizás tengas que hacer un pago inesperado, pero imprescindible y cualquier dinero que pongas en un negocio aunque no veas los frutos inmediatos te dará resultados en pocos días.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las experiencias que has acumulado para no volver a cometer los mismos errores.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Aries: ignorar las críticas constructivas y las opiniones que puedan ayudarme.

¿Qué debo evitar?: las actitudes arrogantes y prepotentes.

Frase del día: quien comprende que la vida es un cambio y fluir constante no es espanta por lo que está siendo testigo.