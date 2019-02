Aries – Miércoles 27 de febrero de 2019: sientes más confianza en ti mismo

El tránsito planetario de hoy crea ciertos estados de ánimo que debes conocer para no complicarte innecesariamente la vida en pláticas que luego se vuelvan contra ti por haber dicho lo que no debías, Aries. En el amor, sobre todo, no reacciones de forma exagerada a una mentirilla que te digan o una promesa que no se cumpla como pensabas.