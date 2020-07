Aries – Miércoles 22 de julio 2020: habrá soluciones, pero no las que esperabas

Amor

La Luna está transitando por el signo de Géminis y los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados aún, los demás planetas están directos. Hay una especie de revolución cósmica en tu vida amorosa y te sientes urgido a declarar tu amor, decirle a una persona cuanto te interesa y no esperar más. Sigue esos impulsos y dale rienda suelta a tus sentimientos, tú sabes usar tu palabra cuando te lo propones, pero sé prudente y no hables más de la cuenta, ariano. Recuerda que eres impulsivo, y luego te sientes mal por haber dicho lo que no debiste. Eres de corazón generoso, no estropees tu vida con un arranque emocional.