Aries – Miércoles 20 de febrero de 2019: renace la estabilidad emocional

Amor Pon a funcionar la capacidad intelectual de tu signo ariano a la hora de tomar decisiones de índole sentimental. Vas a enfrentar nuevas circunstancias que requieren tu acción inmediata para no dejar que las personas frustradas comprometan tu realidad amorosa. Si te llegan con una noticia de algo desagradable asociado con tu pareja, no le hagas caso, ¡investiga antes de actuar!

Trabajo

No te inquietes, Aries, si aún no has conseguido lo que buscas, has enviado tus solicitudes de empleo sin respuesta y te sientes algo desanimado, no te desesperes puesto que ahora con la irrupción del elemento agua después de la superluna de ayer las cosas girarán positivamente hacia ti.