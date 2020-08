Aries - Miércoles 19 de agosto de 2020: recapacitas, reconoces y avanzas

Pronóstico del día : la luna se pone a favor y al encontrarse creciente, te hace que no dudes en iniciar algo completamente nuevo, el juicio de frente simboliza que estarás pleno para cualquier situación adversa, por ello no temerás a enfrentar lo que viene para ti.

TRABAJO

No te preocupes por tu trabajo, has hecho muy buen esfuerzo, pero sobre todo si no lo han reconocido, debes estar esperanzado, no siempre te reconocerán extraños, tú serás el único que puedas dominar tu propia energía para salir adelante.