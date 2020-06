Aries – Miércoles 17 de junio de 2020: evita las ansiedades y estrés innecesarios

Es importante que no te guíes por apariencias, sobre todo en cuestiones del amor. Si algo te parece inadecuado o fuera de lo común, antes de lanzarte a reclamar o discutir, piénsalo bien y luego habla con propiedad y calma.

Resolverás una situación que amenazaba con convertirse en un verdadero dolor de cabeza para ti, y después de la tormenta te sientes relajado, aliviado y muy satisfecho por haber sido parte de la solución y no del problema. ¡Ánimo! No te detengas ante los obstáculos.

Amor Deberás obrar con mucho tacto y aplicar tu experiencia para no echar a perder una relación que se está gestando en estos momentos, pero si notas que la persona es demasiado emocional o dependiente, ten cuidado porque podría drenar tu energía.

Dinero y fortuna

Algunas veces has alejado de ti el dinero por tener actitudes dominantes. Trata de abrirte más a las posibilidades y no cerrarte en tus propias concepciones. Recuerda que no todos poseen tu fuerza de carácter ni la fortaleza de tus convicciones, ariano.