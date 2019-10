Aries – Miércoles 16 de octubre de 2019: la energía de la Luna compensa tu balanza emocional

Levantemos la mirada al cielo y ¿qué vemos? Marte, tu regente, hoy miércoles con dos cuadraturas, una con Saturno y otra con el Nodo Norte. ¿Qué se recomienda cuando tenemos estos aspectos unidos a la Luna en el elemento tierra? No dramatices, acuérdate que muchas veces la gente habla por hablar ya que no tienen nada mejor que hacer. Antes de complicarte la vida con una idea triste creyendo que no te aman o vas a perder tu estabilidad, piénsalo dos veces.