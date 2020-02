Aries – Miércoles 12 de febrero de 2020: un tiempo de análisis y de preparación para el amor

El tránsito de tu regente, el planeta Marte, directo por el elemento fuego continúa impactando fuertemente tu vida. Un arreglo económico para lograr una firma comercial con la cual has estado soñando desde hace meses parece estar a punto de cristalizar.

Continúa tus proyectos, ahorra, sigue invirtiendo y verás como pronto recibes tu recompensa. Una sonrisa dibujada en tu rostro es todo lo que necesita tu pareja para saber que la entiendes y has perdonado.

No eches a perder los momentos felices de la vida con pleitos ni exigencias que podrían estarte envolviendo con el impacto de Venus en tu signo.

Trabajo

Es un tiempo adecuado para intentar algo diferente en tu vida laboral, puede tratarse de una actividad nueva o una posición a la cual no te habías atrevido aspirar pensando no estar calificado para la misma. Hoy es tu día de decisiones, Aries, no te quedes rezagado.