Aries – Miércoles 11 de diciembre de 2019: iniciarás un nuevo proyecto en tu vida

Estás muy precipitado y algo ansioso, más de la cuenta, y debes pensar antes de hablar y no hacerlo a la inversa. Evita los impulsos que te pueden colocar en situaciones embarazosas.

No te quedes esperando que una puerta cerrada se abra, mira hacia otros lados y verás más oportunidades. Dedica más calidad de tiempo a disfrutarlo con tus seres queridos.

Amor Durante este día en que la Luna se está aproximando a una oposición con el Sol lucubras mucho y a veces tu imaginación te traiciona pues te hace ver cosas que no son. Si empiezas a sospechar de tu pareja, te sientes desconfiado o estimas que ha ocurrido una infidelidad, no des rienda suelta a tu fantasía, ajústate a los hechos.

Salud Estás muy impresionable y cualquier sugestión te causa desazón nerviosa. No escuches a los que llegan a tu lado lamentándose de enfermedades inexistentes o hablándote de desgracias y otros problemas que solamente perturban tu calma.



Dinero y fortuna

No te angusties por los comentarios de quienes no saben nada de economía y están asustándote constantemente con despidos y cesantías. Sigue haciendo lo tuyo de manera tranquila y no prestes atención a ese tipo de murmuración.