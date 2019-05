Aries – Miércoles 1 de mayo de 2019: inicias un mes de realizaciones sentimentales

Amor

Es posible que te rodee cierto ambiente de chismes o comentarios que podrían inquietarte como resultado del tránsito retrógrado de varios planetas en el horóscopo. No te dejes llevar por comentarios a la hora de tomar tus decisiones sentimentales. Sigue tus intuiciones, la voz de tu corazón, el amor no se compra ni se vende ni tienes que justificar tus sentimientos a quien no le importa.