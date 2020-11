Aries - Lunes 9 de noviembre del 2020: celebra tanto tus batallas como tus logros

Recurre a tu buen sentido de percepción, podrías atraer sin duda la buena suerte, estarías en un punto donde el ser flexible es mejor que no permitir que las puertas se abran para ti.

Pronóstico del día : posiblemente Urano en su aspecto retrógrado haría que desistieras de un plan o decisión. Sin embargo pones la mejor cara a las averías del destino, haciendo que tu camino cambie el rumbo lo mejor posible. No permitirías que las negatividades estuvieran a la orden del día.

No hagas demasiado esfuerzo ni insistencia con quienes ya no te regresen interés. Que las experiencias pasadas, no lesionen tu presente.