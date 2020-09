Aries - Lunes 7 de septiembre del 2020: representarás a una persona importante

Mucha gente espera demasiado de ti, te sientes siempre comprometido, no es algo que te desagrade, pero como todo, hay límites y estás llegando a él.

SALUD El día podría tener algunas irregularidades físicas, por ello se sugiere que tomes un cuarzo verde o una manzana verde o un limón y lo pases por todo tu cuerpo como si te dieras un baño para que la energía de la carta de la torre, contra todo pronóstico, no influya de manera negativa hacia ti.

DINERO Tendrás que alejarte de una serie de personas que no son precisamente buenas para ti. Es un día complicado, donde podrías poner tu dinero en riesgo si haces un mal movimiento.

Lo que tenías ahorrado, quizá no sea suficiente para que sientas la seguridad de salir adelante hoy. No siempre funcionan las cosas como quieres.

A veces es simplemente agotador, que, en días como este, se cierren algunas oportunidades laborales. Si no has mantenido un trabajo estable, es un inicio de semana donde puedes aplicar a lo que menos pensaste. Trata de crear las mejores expectativas para que no te sientas perdido y sin motivación.