Aries – Lunes 6 de abril de 2020: se aclaran muchas dudas

Amor Este es un ciclo importante para tu renovación amorosa y podrás consolidar algo que has comenzado hace poco. El romance y la aventura sensual te aguardan.

Dinero y fortuna Bajo el impacto de Marte en conjunción con Saturno tu pensamiento es muy reflexivo en este día y entiendes cosas que anteriormente no comprendías bien. ¿Sabías que en este ciclo planetario tienes muchas posibilidades de recibir un dinero que dabas por perdido?

Frase del día: cuidado con lo que dices, las palabras suelen doler mucho más que los golpes.





Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Libra.

La relación más tensa: cuidado a la hora de discutir con Capricornio.

Tu compatibilidad actual: hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego y aire no así en los de agua en particular Escorpión.

Si estás soltero o soltera: prepárate para un encuentro no programado con alguien que te fascinará desde el primer momento.