Aries – Lunes 4 de marzo de 2019: tu vida amorosa está cambiando

No existen aspectos negativos afectándote ya que tu regente Marte está directo en conjunción con Urano, y esta congruencia astral te dará un margen de ventaja económica y posibilidades de ganancias. En cuanto a tus palabras, con la Luna acuariana, tiendes a hablar más de la cuenta.

No divulgues ningún secreto y mantén la discreción. Así no tendrás dificultades y disfrutarás de toda una semana estupenda. Tu optimismo y alegría contagiará a todos. Tus perspectivas amorosas son muy buenas y no tienes motivos para alarmarte, ariano, así que ignora los pensamientos tristes y disfruta tu realidad sentimental al máximo.