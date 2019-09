Aries – Lunes 30 de septiembre de 2019: tu vida amorosa está fortaleciéndote

El efluvio de tu regente Marte en trino con Plutón y en tránsito por el elemento tierra crea un panorama intenso dentro de tu paisaje afectivo este último día del mes de septiembre. No existen aspectos negativos afectándote y esta congruencia astral te dará un margen de ventaja económica y posibilidades de ganancias.

En cuanto a tus palabras, con la Luna en tránsito por Escorpión tiendes a hablar más de la cuenta. No divulgues ningún secreto y mantén la discreción. Así no tendrás dificultades y disfrutarás de toda una semana estupenda y por ende un nuevo mes en octubre. Tu optimismo y alegría contagiará a todos. Tus perspectivas amorosas son muy buenas y no tienes motivos para alarmarte, ariano.