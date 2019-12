Aries – Lunes 30 de diciembre de 2019: te envuelve una actitud cooperadora

Hay importantes cambios en tu manera peculiar de ver lo que sucede a tu alrededor y si te sientes indeciso o preocupado por tu porvenir, no olvides que con el inicio del nuevo año en unos días se transformar todo de una manera dinámica en tu vida, inclusive los primeros días de enero tendrás a la Luna en tu signo Aries.



Amor

No hay nada que hacer cuando la otra persona insiste en seguir su camino. Si esto es lo que te ocurrido no sigas perdiendo tu tiempo. No insistas y deja que reflexione y tome sus decisiones sentimentales mientras tú sigues tu vida.