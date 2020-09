Aries - Lunes 28 de septiembre del 2020: después de haber entrado en negación, ahora brillarás

Tuviste algunas recaídas recientes que hicieron que te sintieras confundido de pronto con las decisiones que habías tomado. No solo porque hiciste un gran esfuerzo por sentirte en bienestar tras el esfuerzo constante, sino debido al orgullo que persiste en ti. Erradicas esos malos pensamientos y te sientes en brillantez, como pocas veces te ha ocurrido.

Pensabas por poco que no tenías muchas ganas para seguir soportando trabas que solo te hacen claudicar. Pero gracias a tu perseverancia retomas el camino correcto y te enfocas nuevamente.

AMOR El perdón será parte de tus cualidades de ahora en adelante, por algún tiempo permaneciste atado a una vieja idea de no moverte y dejar la cosas a la deriva, con alguien importante en tu familia.

DINERO

El dinero no será problema para ti en un día como el presente, te has dado cuenta que tuviste la certeza de que destacarías haciendo lo que te gusta y no te equivocabas.