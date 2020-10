Aries - Lunes 26 de octubre del 2020: te invitarán a un negocio que podría ser muy favorable

Buen día para recibir el aspecto de conjunción entre el Sol y Mercurio, dicho aspecto señala que aparentemente todo podría resolverse si intentas ser más relajado con resultados no tan llenos de júbilo. Para que sepas lo que sucede en tu entorno, solo dejarías que tu energía fluya sin preguntar y darte la oportunidad de caminar sin cuestionamientos.

Tratarás de hacer lo propio para poner en orden cada aspecto de tu vida. Pero si consideras que también es momento de relajarte, no suena descabellado.

Pronóstico del día : que nada te asuste cuando estés cercano al éxito. Pareciera que la Luna te ha iluminado para que llegues hacia los lugares que has soñado pero si bien no tienes la seguridad de que el talento te rodea, debes mirarte al espejo, respirar y salir adelante.

De pronto puede parecer que no encuentres la calma, pero para tu mejor gracia, el recordar todo lo que has hecho para lograr mantenerte en amor propio, te haría sostener tu fuerza para caminar positivamente.

SALUD Probablemente has tenido que dejar alimentos que se consideran irritantes, pero ahora ingiere verduras con carnes blancas, como el pescado y el pollo.



TRABAJO

No te sientas en energías oscuras cuando alguien haya criticado tu trabajo, es Mercurio el que posiblemente esté propiciando que no salga todo a favor, con mayor exactitud estarías haciendo todo lo posible por tener que proceder de forma correcta y no ser hostil con quien intenta hacerte desequilibrar.