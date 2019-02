Aries – Lunes 25 de febrero de 2019: te moverás en un tono amoroso, refrescante

Prepárate para un encuentro con alguien cuya personalidad te impactará fuertemente desde el primer momento que se vean. El tránsito de la Luna al elemento fuego te llena de entusiasmo y dinamismo, lo que más precisabas para echar adelante los planes que te has propuesto desde que comenzó el 2019.

Amor

No hay nada que hacer cuando la otra persona insiste en seguir su camino. La fuerza de tu personalidad logrará poner los puntos sobre las íes y definir qué quieres realmente. No te adelantes a proponer o prometer algo que luego te cause complicaciones, estrés y ansiedades, Aries.