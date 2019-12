Aries - Lunes 23 de diciembre de 2019: inicias un nuevo camino en tu vida

Las cosas que te inquietaban, esas preocupaciones que te estaban quitando el sueño se están resolviendo de una forma feliz y satisfactoria para ambos. Salud Descansa si deseas hacerlo. Es tiempo de escuchar la voz de tu cuerpo y comer cuando tengas hambre y no por compromiso. Seguir reglas es bueno, pero mejor aún es atender las necesidades fisiológicas de tu organismo y cumplirlas bien.

Trabajo

No te abrumes con tus preocupaciones laborales y trata por todos los medios de dejar en tu trabajo tus inquietudes del día. No lleves a casa tus tareas porque entonces estarías viviendo exclusivamente para tu empleo y eso no es correcto.