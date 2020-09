Aries - Lunes 21 de septiembre del 2020: logras contener tus emociones

Fase Lunar: creciente.

Iluminación: 28%.

Signo de influencia: Escorpión a Sagitario.

Carta del Tarot: la Muerte de frente.

Te has esforzado durante mucho tiempo para mantenerte emocionalmente equilibrado. Te cuesta mucho trabajo mostrar tus emociones, pues consideras que son inútiles y que no valen la pena. Sin embargo, por más que intentes controlar lo inevitable, como ser humano, te rompes para sacar todo lo que sientes.

Pronóstico del día: cuando se encuentra la carta de la Muerte como regente, avecina cambios de todo tipo. Será fundamental que estés preparado para poder demostrar tus emociones a pesar de que no sea tu fuerte. No necesitas decirle a todo mundo lo que está pasando contigo, pero a pesar de que has logrado contenerlas, será momento de desintoxicarte.

AMOR

Es un día donde no te sientes cómodo con hablar de todo lo que sientes, por lo tanto te alejarás de las personas. Quizá existan quienes insistan en saber qué te sucede, pero seguramente estarás en incomodidad total. No des justificaciones, solamente actúa conforme a lo que te haga sentir mejor, así evitarás problemáticas futuras.

SALUD

No es precisamente el mejor de tus días, incluso para tu salud, tendrás que acudir a una persona que te oriente, probablemente existan algunos síntomas extraños en tu cuerpo que no has podido identificar del todo. Siéntete con la confianza de que al menos por el momento, estarás más seguro si una persona te guía.

DINERO

El dinero constantemente se ha detenido, parece que es de forma intermitente pues las cosas se acomodan de pronto y al siguiente día, pueden verse caóticas. No quiere decir que no tengas la fortuna suficiente como para salir de tus problemas económicos. A pesar de que por el momento no lo comprendas, los ajustes energéticos también hacen cambios radicales como estos.

TRABAJO

Dentro del trabajo has tenido muchas críticas por tu manera de actuar tan repentina, cuando te encuentras con mala energía, serás capaz de ser grosero sin medir las consecuencias. El problema es que te encuentras bajo vigilancia continua por tus arrebatos anteriores, recuerda que el respeto en donde te encuentras laborando, es básico para que trabajes de manera ecuánime.

PREDICCIÓN DE PAREJA PARA HOY LUNES

Si te encuentras en pareja : has estado demasiado ocupado como para darte cuenta que tu pareja no es la misma de antes contigo.

Si estás soltero : ayudarás a una persona que podría ser tu admirador y futura pareja.

Nivel de energía sexual : Moderado.

COMPATIBILIDADES

Amor: Sagitario o signos de fuego

Amistad: Cáncer o signos de agua.

Laboral: Libra o signos de aire.

Nivel de tolerancia : Moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : deberás sentirte relajado lejos de un Leo.