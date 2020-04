Aries – Lunes 20 de abril de 2020: inicias una nueva etapa sentimental

Debido a la buena energía planetaria que recibe tu regente Marte ves tu vida amorosa con más claridad, pero cuídate mucho de las personas intrigantes y chismosas que van a llegar a tu lado para hablar mal de alguien que te interesa. Sigue tus propias intuiciones, no juzgues y mucho menos hagas caso a comentarios tendenciosos.

Amor No permitas que una preocupación empañe tu alegría o te vuelva hosco, huraño o amargado pues con una actitud similar lo único que conseguirías es alejar de ti la posibilidad de disfrutar intensamente tu dicha e intimidad.

Salud

Si padeces de trastornos hepáticos debes vigilar atentamente lo que comes para no romper el delicado balance de tu organismo. Mucho cuidado con las grasas y lo que consumes en este día y así no tendrás problemas en la vesícula biliar.