Aries - Lunes 18 de noviembre de 2019 : un encuentro sentimental ardiente

No escondas tus sentimientos asumiendo que al callarte estás haciendo algo positivo. Tu pareja necesita escuchar tus palabras expresando con seguridad y ternura tu amor sincero.

Si sabes lo que quieres y lo que debes hacer para conseguirlo, no te quedes estancado y actúa con determinación. La vida transcurre hoy, ahora, aquí. No sigas esperando para mañana o pasado pues la oportunidad de ser feliz si no se aprovecha podría perderse.