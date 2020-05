Aries - Lunes 18 de mayo de 2020: hay un tono creativo en tu entorno

Con la vibración del nueve se pone punto final a muchas cosas, acentuadas hoy lunes por el tránsito de la Luna por tu signo. Es probable que ciertas cosas no salgan con la rapidez deseada y debas tomar medidas de precaución, para evitar errores, si vas a iniciar una nueva relación o compromiso así como efectuar algún negocio importante.



Amor

Es hora de mostrar tu lado tierno. Durante este ciclo astral no te apresures a llegar a conclusiones y evita por todos los medios las peleas, discusiones y argumentos que no conducen a nada bueno. Más bien disfruta lo que ahora tienes y no dejes que la vida se te escape en proyecciones, ideas negativas y confrontaciones.