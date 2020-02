Aries – Lunes 17 de febrero de 2020: una nueva etapa con Mercurio retrógrado

Inicias esta semana con el importante tránsito de tu regente Marte al signo Capricornio y la incidencia con Mercurio retrógrado. Este es un lunes para relajarte con tu pareja o con buenos amigos en algún tipo de actividad social y así aplicas de forma activa este manantial energético que te está llegando. No lleves cargas de trabajo o problemas a tu casa.

Amor No permitas que una preocupación empañe tu alegría o te vuelva hosco, huraño o amargado pues con una actitud similar lo único que conseguirías es alejar de ti la posibilidad de disfrutar intensamente tu dicha e intimidad en este período del primer trimestre del año.

Salud

Si padeces de trastornos hepáticos debes vigilar atentamente lo que comes para no romper el delicado balance de tu organismo. Mucho cuidado con las grasas y lo que consumes en este día y así no tendrás problemas en la vesícula biliar.