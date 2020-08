Aries - Lunes 17 de agosto de 2020: comienzas de cero para reinventarte

Es momento en el que todo lo que inicies será frutífero, tiendes a preocuparte demasiado por aquello que aún no ha sucedido, pero hoy será diferente.

SALUD Has abandonado un proceso, tratamiento o sugerencia, debes regresar a ello para que tu salud mejore sin duda, hay dolores como si parecieran piquetes en algunas partes de tu cuerpo, probablemente de cuello a columna, procura poner paños calientes con agua con sal en tu cuello para sentirte liberado.

DINERO Tomarás en serio lo que una persona te propuso hace tiempo en una reunión, recuerdas esa plática y te das cuenta que puedes generar dinero, prácticamente de la nada, no te enfoques en las cosas del pasado pues si lo haces no avanzarás como pretendías.



TRABAJO

Has permanecido por un tiempo en el mismo trabajo y probablemente existe una seguridad en ti que te mantiene con calma pase lo que pase, pero no dejes de olvidar que no debe ser suficiente para ti, pues eres una persona inquieta que siempre requiere de más adrenalina.