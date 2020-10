Aries - Lunes 12 de octubre del 2020: tienes amplias posibilidades de ejercer una nueva carrera

Definitivamente el mundo gira a tu favor y las regencias energéticas también. Podrías estar recibiendo una oportunidad para desenvolverte en otro ámbito que no es necesariamente el que ejerces ahora.

Pronóstico del día : la luna a pesar de tener una baja luminosidad, ejerce una buena energía, haciendo que la carta regente y la compatibilidad de Leo como signo de fuego, te hagan sentir que tienes todo a tu favor. De pronto no supiste que hacer con el éxito que te tomó por sorpresa. Pero tendrás el control y equilibrio nuevamente en muy corto tiempo.

SALUD Conocerás posibilidades variadas de salud y bienestar en cualquier momento del día, es probable que donde te encuentres, ya sea en tu comunidad o en tu trabajo, existan personas que de buen corazón se organicen para brindar apoyo a los que en ésta época no han podido salir. Podrías unirte a ellos y recuperar tu salud emocional haciendo algo por otros.

DINERO Y FORTUNA

Podrías estar escuchando distractores que ejerzan solo envidias en tu energía y que no te llenen de motivación para ver crecer tu dinero. Dentro de ellos se encuentran algunos vicios y si bien no siempre estás expuesto, algunas veces todo se pone frente a ti, haciendo que pierdas dinero, ahorros o bienes. Darías buena energía a tus finanzas si te alejas de todo lo que no te aporte.