Aries – Lunes 10 de junio de 2019: un toque íntimo en el amor

El amor te toca en diferentes lados de tu vida, tal vez sea el regreso de una persona amada que hace mucho no ves, o una buena noticia que recibes de alguien ausente, lo interesante es que a partir de ahora, que entramos en la vibración del uno empiezas un ciclo diferente en tu relación.

No hay nada negativo que temer, lograrás la estabilidad sentimental en tu vida. Te sentirás inspirado, deseoso de vivir una nueva experiencia pues ahora con la Luna en fase creciente tu ser interno se abre a nuevos descubrimientos sentimentales.

Salud

Cuando algo no funciona debe desecharse y ahora no es el momento de jugar con tu salud. Si padeces de alguna condición clínica delicada consulta un buen especialista y no sigas experimentando por tu cuenta porque eso a la larga podría perjudicarte.