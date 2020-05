Aries – Jueves 7 de mayo de 2020: la Luna te inspira, sigue tus corazonadas

Alguien que te aprecia mucho te estará ofreciendo una buena oportunidad económica que debes aprovechar. No te desalientes si las cosas no marchan bien al principio porque todo tomará su paso adecuado en el momento preciso y a medida que se vaya aclarando el paisaje actual que ha estado muy complicado debido a los efectos de las medidas necesarias de protección para evitar el contagio del coronavirus.

Amor Este es un jueves de asombro en tu vida amorosa porque descubres algo que no imaginabas en la figura de alguien que te interesa, y te alegra.

Salud

Escucha tu organismo, Aries. No hay nada mejor que la prevención. Cualquier problema físico, si es tratado a tiempo te evitará mayores complicaciones. Has estado demasiado preocupado por lo que realmente no vale la pena ya que te causa tensiones y estrés.