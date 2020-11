Aries - Jueves 5 de noviembre del 2020: procura mantenerte ecuánime

Hoy encontramos un visible Marte en aspecto retrógrado que indica algunos desajustes en las emociones, principalmente estarías sintiendo que no todo se pone de tu lado y por mucho que hayas tenido oportunidades de conciliar con quien te representaba importancia, ahora pareciera que se aleja por gusto y por libre albedrío. Al final del día encontrarías la tranquilidad.

Pronóstico del día : es un día en el que puedes dedicar al pensamiento y la sabiduría, tu inteligencia es lo suficientemente amplia como para pensar que no podrías resolver lo que se ponga frente a ti.

AMOR Las conjunciones son armoniosas, sobre todo si se encuentran entre planetas como Júpiter y Saturno, date la oportunidad de encontrar un espacio para ti mismo, de pronto habría momentos en los que la reflexión sobre lo que quieres para ti, se dé sin pensarlo. Es un buen momento, que no te quepa duda. Si bien no siempre tienes las oportunidades para salir adelante, hoy sería una opción.

DINERO Y FORTUNA

Si bien has hecho todo lo posible por mantener tu economía en equilibrio, no siempre has visto los resultados positivos como los quisieras, pero ahora con el número dos en regencia podrías tener diversas oportunidades que hicieran crecer tu dinero.