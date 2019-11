Aries – Jueves 28 de noviembre de 2019: sentirás fuertes emociones de índole sentimental

Este es el tiempo en el que tus sueños se materializan, inclusive aquellos que te parecían muy alocados o irrealizables, ariano. Darás pasos osados en una gestión que conlleva sus riesgos, pero que si resulta puede darte mucho dinero. Si no lo intentas te quedarías con la duda.

Te has dejado influir negativamente por quienes se te han acercado para llenarte la cabeza de humo con mentiras y chismes. Ahora sabes qué hacer, dónde está la verdad y cómo actuar y al hacerlo te sentirás que habrás dado un paso hacia adelante en la conquista de tu felicidad.

Salud Todo lo que puedas hacer por tu organismo se revertirá positivamente a tu favor, ariano. Es importante que no descuides ni tu figura ni tus planes y te propongas sacarlos adelante a pesar de los contratiempos que puedan surgir y las innumerables tentaciones gastronómicas que se presentarán en estos días festivos de noviembre y diciembre.

Trabajo Ahora que cuentas con tu regente Marte en un tránsito directo por un elemento de agua sumamente intuitivo y en trino con el Nodo Norte, debes aprovechar esta buena temporada para sacar adelante esos planes de trabajo que has venido posponiendo y que ahora debes poner a funcionar antes que finalice al año actual.

Tiempo de recuperación de dinero prestado o de aquello que pensabas no ibas a recuperar. Estás en un tono feliz en el que aún las situaciones más difíciles dentro de tu realidad económica se van a resolver de forma satisfactoria.

Frase del día: todo aquél que sabe qué es no tiene necesidad de demostrar nada a nadie, sus acciones son su carta de presentación.



Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán bien con un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, que es de tierra debido al tránsito de Venus por el elemento telúrico.

La relación más tensa: cuidado a la hora de discutir con Cáncer o Capricornio.

Tu compatibilidad actual: con fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con Cáncer y Escorpión que son de agua.

Si estás soltero o soltera: comprendes que no perdiste tiempo porque aprendiste de una experiencia y ahora sabes mejor lo que te conviene en el plano sentimental.