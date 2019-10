Aries – Jueves 24 de octubre de 2019: la Luna geminiana te vuelve muy locuaz

Noticiero astrológico: la Luna sigue transitando por el signo de Virgo y en la vibración del uno, la de los inicios. Ya estamos bajo la égida del signo Escorpión. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Marte está en Libra.

Con la conjunción de tu regente Marte con el planeta Neptuno, este jueves, estás dando pasos hacia adelante en asuntos que estaban estañados. Hay ternura y amor en un gesto que llega a tu corazón particularmente porque procede de quien pensabas te había olvidado. Recuerda que no todas las personas se expresan de la misma manera.

Hay quienes repiten constantemente que “te aman”, otros no lo hacen, pero no quiere esto decir que no sientan el amor sino que son más parcos y así cuando te lo dicen es todo un evento. La Luna está hoy jueves en un signo de tierra que contribuye a que te sientas más seguro de ti mismo, aprovecha ese impulso.

Amor

En esta etapa de cambio planetarios y de la irrupción de un nuevo signo en el zodíaco –comenzó Escorpión desde ayer-, se inicia para ti un ciclo favorable de reconciliación y regreso amoroso lo cual te ayudará notablemente a estabilizar tu horizonte sentimental y pasional así como vivir intensamente un romance.

Salud

Si en tu familia hay condiciones crónicas o hereditarias no descuides los síntomas que podrías estar teniendo en este ciclo del último trimestre del año y si de una manera u otra están asociados con esos problemas acude a tu médico y no pases por alto sus recomendaciones.

Trabajo

No hay nada mejor para ti que dejar fluir por ti los impulsos positivos de tu signo entusiasta pues así podrás hacerle frente felizmente a cualesquiera situaciones difíciles que surjan relacionadas con tu trabajo. Debes dejarte guiar por tu experiencia.

Dinero y fortuna

Sigue tus planes e ideas para tu vida económica como los has venido realizando hasta ahora. No te extralimites ni trates de competir contigo mismo porque terminarías extenuado tratando de hacer más y no verías resultados inmediatos sobre todo en esta etapa en que tu regente Marte está en cuadratura con los dos nodos, el Norte y el Sur.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este jueves: moderado a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la energía dinámica que te está envolviendo en estos momentos.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Aries: complicarte la vida tratando de quedar bien con todo el mundo poniendo en riesgo tu privacidad.

¿Qué debo evitar?: las discusiones y argumentos con personas que no tienen educación ni conocimientos.

Frase del día: el amor no entiende razones, es puro sentimiento y pasión y como tal no tiene explicación.



Estarás controlador en la oficina



Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis.

La relación más tensa: cuidado a la hora de discutir con Cáncer.

Tu compatibilidad actual: con fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con Cáncer y Escorpión que son de agua.

Si estás soltero o soltera: estos serán días de reevaluación sentimental en los que el amor ocupará el centro de tu corazón.